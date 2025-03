Juventus, i piani non cambiano: oggi giornata di riposo

Juventus, la posizione di Thiago Motta

Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro, la Juventus non modifica i propri piani. Nonostante il duro colpo subito allo Stadium, il club bianconero ha confermato la tabella di marcia senza particolari scossoni. Oggi la squadra ha beneficiato di una giornata di riposo, mentre da domani riprenderanno gli allenamenti in vista della prossima sfida contro la Thiago Motta , al centro delle critiche dopo il tracollo contro i nerazzurri, resta saldo sulla panchina. La società, infatti, non ha intenzione di prendere decisioni affrettate e punta a chiudere la stagione con l’attuale guida tecnica prima di valutare il futuro. Tuttavia, la pressione è alta e i prossimi risultati saranno determinanti per la permanenza dell’allenatore.

Che significato ha il giorno di riposo?

La Juventus dovrà ora concentrarsi sulla Fiorentina, un’avversaria storicamente ostica e in piena corsa per un posto in Europa. Servirà una reazione immediata per evitare ulteriori complicazioni in classifica, dove i bianconeri rischiano di scivolare fuori dalla zona Champions. Motta sarà chiamato a trovare soluzioni rapide per ridare compattezza alla squadra e invertire la rotta dopo un periodo difficoltoso. Il match contro i viola diventa così un crocevia fondamentale per il finale di stagione bianconero.I piani non cambiano, nemmeno di fronte ad una sconfitta pesante come quella contro l’Atalanta. Vince la tabella di marcia già redatta, vince la volontà di far staccare i calciatori, probabilmente più mentalmente che fisicamente.Ma vince anche, l’impressione è questa, di minimizzare quanto successo allo Stadium che, lo ricordiamo, è una sconfitta storica per la sua misura. Dalle frasi di Thiago Motta, passando per il silenzio di Giuntoli e tutto il blocco dirigenziale, la volontà sembra quella di non appesantire ulteriormente la serata di ieri.