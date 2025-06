Juventus, giorni decisivi per Sancho: cosa filtra

Getty Images

Sono giorni fondamentali per il mercato della Juventus, che passa anche dal Mondiale per Club. La competizione negli USA ha portato fin qui a ricavi importanti,, e la qualificazione ai quarti di finale. Insomma, passare il turno darebbe grandi risposte a livello sportivo, considerata la forza del Real Madrid, ma non si deve sottovalutare l'aspetto economico.La Juve, infatti, ha bisogno di queste cifre per muoversi sul mercato, sia in entrata sia in uscita. I prossimi giorni, come riporta Tuttosport, saranno decisivi anche per l'operazione, tornato tra gli obiettivi dei bianconeri dopo più di un anno.

Il problema maggiore, al momento, è l'ingaggio del giocatore, che al Manchester United, una cifra difficilmente raggiungibile dalla Juventus. Proprio per questo i bianconeri cercheranno un'intesa con i Red Devils per provare a portare Sancho a Torino.