Dal sito ufficiale della Juventus.Oggi si celebra la, un’occasione per sensibilizzare sull'importanza della sostenibilità ambientale e promuovere azioni concrete volte a proteggere il nostro pianeta.La Società è stato il primo Club di calcio italiano a sottoscrivere lo Sports for Climate Action Framework, un progetto delle Nazioni Unite che riunisce la comunità sportiva a livello globale nella lotta al cambiamento climatico.Dal 2022, il Club misura e rendiconta la propria, cercando di ridurla su più fronti, dalla gestione dei rifiuti fino all’ambito energetico. A tal proposito, nel 2019 - a valle di un percorso di verifica della politica ambientale del Club - l’Allianz Stadium è stato il primo stadio in Italia a ottenere la certificazione ambientale ISO 14001, dal 2022 estesa anche al JTC Continassa. Non solo, dal 2021, il Club ha ottenuto la certificazione ambientale ISO 20121, standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi. Per comunicare il proprio impegno ambientale, Juventus pubblica annualmente la Dichiarazione Non Finanziaria attraverso la quale è possibile ottenere maggiori informazioni in materia.In questo contesto si inserisce la collaborazione con, organizzazione no-profit che si occupa di riforestazione a livello mondiale. Sin dal 2020, infatti, le due realtà hanno cooperato per mettere a dimora ben 55 mila alberi a livello globale. Raggiunto questo obiettivo, il progetto agroforestale si è evoluto, concentrandosi sul territorio di Torino e provincia, a sostegno di aree degradate o deforestate, attraverso la ripiantumazione in tre anni di 9.000 nuove specie uniche, facendo emergere l'importanza delle pratiche di gestione sostenibile del territorio negli ambienti urbani. In particolare, il progetto è attivo nelle seguenti aree: presso gli Orti Generali - area Mirafiori, Cascina Falchera – periferia sud di Torino e Fiano presso il Parco Naturale La Mandria. L’obiettivo è contribuire al ripristino delle funzioni ecologiche vitali; promuovere la salute e la resilienza dell'ecosistema; mitigare gli effetti dei gas serra attraverso la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica dall'atmosfera.. Toccando con mano l’impegno del Club per il territorio, le squadre hanno vissuto un pomeriggio inedito contestualmente a uno speciale momento formativo, organizzato in collaborazione con One Tree Planted e Soulfood Forestfarms - no profit italiana che ha messo a disposizione il proprio know-how sulla riforestazione rigenerativa coinvolgendo le giovanili in attività esperienziali e brainstorming.