Giornata no per il titolo della Juventus in borsa. Dopo la sconfitta subita a Lione in Champions, oltre alle ripercussioni sul tecnico, sulla partita e sugli umori, la Juve ne risente anche dal punto di vista economico. Il valore delle azioni del club bianconero hanno vissuto una giornata nera in Borsa. Il titolo è in trend negativo da oltre una settimana ed è sceso oggi sotto il valore di 1 euro per azione.



IL DATO - Era da fine 2018 che il valore delle azioni Juve non andavano sotto la il valore dell'euro per azione. Il titolo che aveva toccato oltre l'1,53 euro ad azione, è in decrescita nell'ultimo periodo, con il -11 fatto registrato il 24 febbraio a cui c'è da sommare il -5% di oggi. Giornata no in Champions ieri, giornata no in borsa oggi.