Nella giornata in cui l'Unione Europea dà fiducia all'Italia per quanto riguarda il Recovery Fund, lo Spread Btp/Bund sale ancora e si fissa ora su quota 110 punti. Mentre l'indice Ftse Mib fa registrare un complessivo -0,32%.



In ribasso anche il titolo Juventus, seppur in maniera quasi impercettibile: chiusura in -0,07%. Negativa la performance dell'ultimo mese (-2,84%) e quella dell'ultimo anno (-24,04%).



E decisamente negativa la giornata del titolo "di famiglia" Exor: -1,30%.

Semaforo rosso pure Ferrari (-1,08%) e Stellantis (-0,20%).