Juventus, giornata di riposo alla Continassa

Juventus, il clima alla Continassa

Dopo l'eliminazione dalla, la Juventus ha osservato oggi una giornata di riposo. Alcuni giocatori, però, hanno scelto di lavorare in palestra per mantenere alta la condizione fisica . Domani la squadra tornerà in campo per iniziare la preparazione alla sfida contro il Verona, un match importante per riscattarsi dopo la delusione dell’ultima partita.Ieri, subito dopo l’amara eliminazione, la squadra si era ritrovata alla Continassa per un confronto con l’allenatore, la dirigenza e la società. Un momento di riflessione necessario per analizzare gli errori, discutere del momento di difficoltà e tracciare la strada per le prossime partite. La squadra, dopo il colloquio, si è divisa in due gruppi: i giocatori impegnati nella sfida di Coppa Italia hanno svolto una seduta di scarico, mentre gli altri hanno seguito un allenamento più intenso.

Nonostante la delusione, l’obiettivo è rialzarsi immediatamente. Il match contro il Verona rappresenta un’occasione per riprendere il cammino con determinazione. La squadra è chiamata a una reazione immediata, consapevole dell’importanza di mantenere alta la concentrazione in questa fase cruciale della stagione. La preparazione inizierà domani, con la volontà di trasformare la frustrazione in energia positiva e tornare a vincere.