Juventus, i giornali concordano: sotto la lente il rapporto di Thiago Motta con la squadra, 'c'è poca empatia'

Il pensiero dei giornali sul rapporto tra Thiago Motta e i giocatori

Il vero banco di prova, ora, sarà lunedì sera. Perché sarà il match contro il Verona a rivelare se il "J accuse" di- prima ai microfoni e poi davanti alla squadra , che ha invitato a ripartire con il solito ritornello "la strada è quella giusta" - sia stato una scossa positiva per lao se invece abbia raffreddato ulteriormente i rapporti con i giocatori. E proprio quest'ultimo è uno dei temi al centro delle riflessioni di questi giorni, anche sui quotidiani.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, una cosa è certa: da settimane – già prima dell’eliminazione da Champions e Coppa Italia – lo spogliatoio lamenta ladell’italo-brasiliano e gli alti e bassi avuti un po’ con (quasi) tutti i giocatori. Dal caso della fascia di capitano mobile a quelli che, tra gli altri, hanno visto protagonisti(poi ceduti a gennaio),, nel mirino in Arabia e in seguito ai margini per diverse settimane. "Le quattro vittorie di fila in campionato - scrive il quotidiano - avevano nascosto sotto al tappeto un po’ di polvere e il grande freddo tra Motta e gran parte della squadra".Anche Tuttosport insiste su questo tema: il tecnico dovrà convincere la dirigenza sotto il profilo del gioco, per cui da troppo tempo non si vedono passi avanti, sotto il profilo dell’empatia con l’ambiente, influenzata da una comunicazione che non decolla e da qualche sfumatura di presunzione di troppo, sotto il profilo della presa sullo spogliatoio, alla luce di qualche ondivago mal di pancia affiorato negli ultimi tempi. L’elenco è lungo, il tempo poco. Ma le occasioni non mancheranno, a partire già da lunedì sera di fronte al Verona e al proprio pubblico".E anche Il Corriere dello Sport riflette sul fatto che a Thiago si rimproveri "scarsa empatia" nel suo rapporto con il gruppo. "Come e perché la società lo difenda è chiaro" conclude il quotidiano. "Giuntoli lo ha scelto, investendo quasi 270 milioni nelle ultime due sessioni di mercato. Il fallimento di Motta sarebbe il suo. Difficile scindere le responsabilità. C’è una gestione condivisa, come raccontano i tagli di Danilo, Szczesny e Chiesa con stipendi troppo alti e il caso Vlahovic, declassato a riserva in assenza di rinnovo. Ha un ingaggio troppo pesante, non resterà alla Juve nel 2025/26. Thiago e la dirigenza sono legati a doppio filo, fermo restando che ogni decisione appartiene alla proprietà, ovvero Exor e John Elkann, ieri in Barhain con la Ferrari".