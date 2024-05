Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giorgioha parlato brevemente del suo futuro, che in molti immaginano alla. "Il mio mondo è questo e sì, mi immagino, non allenatore, scout o direttore sportivo", il suo commento. "Ho visto tanti cambiare idea lungo il percorso e ci sta, ma io ora mi vedo in questo ruolo, mi piacerebbe esplorare il business legato al calcio. Fino a sei mesi fa avevo ancora la testa da calciatore ma ora no, sto facendo molti incontri interessanti legati all’area business e commerciale".