I saluti a Thiago Motta e l'impatto di Tudor: cosa ci dicono le parole dei giocatori sul cambio allenatore

sulla panchina bianconera: per capire se sarà solo di poche giornate o più lunga servirà aspettare la fine della stagione, o per lo meno ancora diverse partite. Intanto però, con la gara di ieri all'Allianz Stadium,sono stati messi una volta per tutte alle spalle.Non tanto per il successo di misura - comunque fondamentale - ma perché è stato come ripartire, prima di tutto a livello ambientale.Thiago non è stato certo l'unico motivo per cui la Juventus non ha funzionato in questa stagione ma se il cambio di guida tecnico è servito anche a ritrovare un po' di unità d'intenti dentro e fuori la squadra, già è un motivo che giustifica la separazione immediata.

Le parole dei giocatori sull'addio di Thiago Motta

Il messaggio di Tudor alla squadra

Al di là di cosa ha detto il campo dopo i novanta minuti di Juventus-Genoa, ci sono le parole che lasciano risposte. Intanto, eccoli,Aveva fatto rumore il silenzio social di quasi tutta la squadra (ad eccezione di Bremer e Mbangula). Nessuno aveva salutato pubblicamente Thiago Motta. Nell'intervista post partita invece, sono arrivati i ringraziamenti da chi si è presentato ai microfoni.nella conferenza di presentazione di Tudor. Un po' come se il dirigente bianconero avesse dato il "via libera" in questo senso."Voglio dire grazie al mister" ha detto Yildiz, mentre Locatelli: "ma ora c'è un nuovo capitolo". Dichiarazioni che sembrano più di facciata che di vero supporto all'l'ex tecnico ma che comunque ci sono state. Lo sguardo però è già oltre, Thiago è inevitabilmente il passato e per il presente il messaggio di ciò che Tudor vuole è chiaro.Tre giorni di lavoro con la squadra, pochi per far vedere chissà cosa, già sufficienti per fare e ottenere alcune richieste. "Tudor ha portato nuova energia" le parole di Yildiz. "Tudor ha portato energia e ci ha chiesto il massimo attaccamento alla maglia" commenta Locatelli. Mentre McKennie nel pre partita: "Lui ha portato esperienza, lui sa bene come è la Juve, è stato qua tanti anni, con Pirlo allenatore e ha anche giocato con questa magliae Thuram in conferenza sull'allenatore: "Ha chiesto intensità".Energia e intensità, niente che non potessimo immaginare ma il mantra ripetuto da tutti i giocatori della JuventusIn fondo, era questo il minimo che si chiedeva alla Juventus e che non c'era stato nelle ultime uscite con Thiago Motta.