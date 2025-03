Juventus, da Nico Gonzalez a Locatelli, Yildiz e Kolo Muani: chi può cambiare ruolo con Tudor

AFP via Getty Images

Igorè voluto partire dall'aspetto mentale, quello motivazionale, su cui il tecnico croato pretenderà tanto fin da subito, dai primi allenamenti e ovviamente dalla prima partita con il Genoa. D'altronde, è lì che si potrà incidere maggiormente e con più velocità ed è lì dove laè mancata troppe volte, soprattutto nelle ultime settimane.



Juventus, i giocatori che possono cambiare ruolo con Tudor

La posizione di Nico Gonzalez

Le mosse in difesa

Kolo Muani-Vlahovic: l'idea di Tudor

Serve insomma un cambio di passo immediato nell'atteggiamento dei giocatori, che devono sentire il peso di vestire la maglia bianconera e chi meglio di uno che l'ha indossata per tanti anni vincendo anche per spiegare l'importanza di essere alla Juventus e di centrare l'obiettivo della qualificazione in Champions.l tecnico lavorerà anche sulla tattica cercando di mettere nelle migliori condizioni possibili i giocatori, soprattutto quelli più importanti. Ecco perché si vedranno sicuramente cose diverse e ci saranno cambi possibili cambi di ruolo e di compiti per molti bianconeri.Tudor, nell'indiscrezione riportata da Tuttosport, avrebbe "rassicurato" i giocatori presenti ieri alla Continassa che saranno impiegati dove rendono meglio. Da questo punto di vista ad esempio, c'è curiosità perche se il tecnico riproponesse alla Juve il "suo" 3-4-2-1, agirebbe da uno dei due trequartisti, come all'Atalanta. Chi sembra avere garanzie di giocare sulla trequarti èla cui posizione da "esterno" ha fatto discutere fin da inizio stagione con molti che lo vorrebbero vedere con continuità in una zona più centrale, vicino il centravanti. Tudor potrebbe davvero"accontentarli".E poi c'è, che come Koopmeiners ha deluso le aspettative e spera di ritrovare il suo rendimento con il nuovo allenatore. L'argentino può oscillare da esterno a tutto campo a giocare più vicino l'attaccante, ma sempre comunque partendo dal lato destro del campo. Con Thiago Motta ormai era stato spostato a sinistra e di certo non si è dimostrata una scelta vincente.Occhio a Manuelche rimarrà il capitano ma chissà se resterà anche nello stesso ruolo in campo. Uno dei pochi esperimenti che Tudor potrebbe fare infatti è utilizzarlo da centrale nella difesa a tre per sfruttare le sue qualità in costruzione e perché quella è una delle posizioni "scoperte" nella rosa bianconera, conche sarebbero le soluzioni meno "fantasiose" ma comunque da verificare. Gatti destinato a tornare da braccetto, ruolo che ha ricoperto spesso in carriera.E per ritornare all'attacco,, che ha quasi sempre giocato da centravanti da quando è arrivato a Torino, a questo punto diventa un'opzione concreta come "seconda punta". Sia nel 3-4-2-1 sia nel 3-4-1-2, il francese agirebbe attorno a Vlahovic, con compiti quindi differenti da quelli che ha dovuto fare con Thiago Motta.Da oggi e soprattutto domani, quando Tudor avrà la squadra al completo con i rientri dei Nazionali, insieme al lavoro sulla "testa" dei giocatori inizierà quello più tecnico e tattico. Ci sono nove partite, non tante ma comunque quasi un quarto di campionato ancora, senza impegni infrasettimanali. Insomma, c'è spazio per poter incidere a 360 gradi.