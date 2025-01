Juventus, i giocatori promossi, rimandati e bocciati del 2024

CLICCA IN ALTO SU GALLERY PER LEGGERE I PROMOSSI, I RIMANDATI E I BOCCIATI DEL 2024.

Per la stagione non è ancora ovviamente il momento di bilanci definitivi, con ancora più di metà campionato da giocare e altre tre competizioni da vivere, a partire dalla Supercoppa Italiana, che si disputerà a inizio gennaio. Si possono fare invece bilanci complessivi per quanto riguarda il 2024, che si è concluso per lacon il pareggio contro la Fiorentina.Non sono mancate le sorprese in positivo e in negativo tra le fila bianconere. Chi sono i giocatori che hanno convinto di più nell'anno solare? E chi ha deluso invece? Per alcuni è necessario ancora un po' di tempo, soprattutto per chi è arrivato in estate, per altri invece si possono già trarre "giudizi" più chiari.