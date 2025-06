Juventus, domani scadono i prestiti: chi torna e i piani di Comolli

La Juventus è negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, ma il suo mercato continua a muoversi in tante direzioni. Il direttore generaleè simbolo di questi movimenti, e lo ha dimostrato in queste settimane: dalla partenza a ridosso dell'esordio al ritorno a Torino, fino ai nuovi viaggi negli USA, anche per gli obiettivi di mercato.Il dg francese, infatti, sarà a Miami per vedere Flamengo-Bayern Monaco, con il terzino brasiliano Wesley come osservato speciale . Nel frattempo, però, la Juventus sta lavorando anche sul fronte uscite, con tanti temi che tengono banco in diverse direzioni . Dal caso Vlahovic, che potrebbe rischiare di finire fuori rosa, a quelli di, con la trattativa definitivamente saltata dopo il no del centrocampista statunitense al Nottingham Forest.

Da Arthur a Tiago Djalò: chi è lontano dal progetto

Miretti, Gonzalez e Gori: destinazioni diverse

Eppure non finisce qui. Nella giornata di domani, 30 giugno, scadranno definitivamente i prestiti di diversi giocatori della Juve che hanno passato la stagione lontano da Torino, e dunque faranno ritorno alla base,Uno dei simboli delle difficoltà - finanziarie e non solo - dell'ultimo corso della Juve è, tornato in bianconero dopo una serie di prestiti tra Liverpool e Fiorentina, ma con l'ultima presenza che risale al 2022. A gennaio è partito per il prestito al Girona, dunque il rientro a Torino sarà, con ogni probabilità, solo un passaggio per cercare una nuova soluzione.Discorso diverso ma simile per, che con la Juventus ha giocato una manciata di minuti nella gara finale della stagione 2023/24. Da allora, il portoghese non ha mai avuto un'altra occasione per tornare a Torino, e la sua stagione in prestito al Porto non è stata brillante, motivo per cui i bianconeri non lo considereranno come parte del progetto.Anchetornerà alla Juventus dopo il prestito all'Empoli, durante il quale c'è stato anche spazio per segnare proprio ai bianconeri. Dopo la retrocessione dei toscani in Serie B, il terzino tornerà solo di passaggio per poi cercare una nuova squadra: non rientrerà nei piani della società.Chi invece al momento, deve ancora scrivere il suo futuro è. Il centrocampista è reduce da una buona stagione con la maglia del Genoa, con cui ha giocato. Il classe 2003 sta recuperando da un lungo infortunio alla spalla che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare, e al rientro della Juve dagli Stati Uniti, oltre al rientro dopo lo stop, si definirà anche la prossima tappa di Miretti, e non si escludono piste in nessuna direzione.Rientreranno dal prestito anche. Il primo non ha ancora esordito con la maglia della Juventus, che lo ha girato prima alla Sampdoria e poi al Feyenoord con l'obiettivo di farlo crescere e concedergli più spazio di quanto ne avrebbe trovato a Torino. Anche nella prossima stagione, però, difficilmente sarà parte del progetto e. Il discorso per Gori è analogo, dopo la stagione in B allo Spezia e la promozione sfumata, anche il classe '96 sembra destinato a giocare con un'altra maglia.