Juventus, i giocatori della Next Gen e dell'Under 20 impegnati con le nazionali

I giocatori della Next Gen e dell'Under 20 convocati in nazionale

NEXT GEN

Afena-Gyan (Ghana)

(Ghana) Comenencia (Curacao)

(Curacao) Puczka (Austria Under 21)

(Austria Under 21) Turicchia (Italia Under 21)

UNDER 20

Boufandar (Marocco Under 20)

(Marocco Under 20) Crapisto (Italia Under 20)

(Italia Under 20) Pagnucco (Italia Under 20)

(Italia Under 20) Sosna (Repubblica Ceca Under 18)

Il calendario delle partite

Mercoledì 28 maggio 2025

La Juventus ha comunicato i giocatori della Next Gen e dell'Under 20 che prenderanno parte ai diversi impegni con le rispettive nazionali.Con i rispettivi campionati conclusi entrambi alla fase playoff, è tempo di convocazione in nazionale per alcuni giocatori delle giovanili bianconere.Ore 20:45 (ora italiana) | Nigeria-Ghana - Brentford (Inghilterra) | Amichevole

Sabato 31 maggio 2025

Sabato 7 giugno 2025



Martedì 10 giugno 2025



Mercoledì 11 giugno 2025



Sabato 14 giugno 2025



Martedì 17 giugno 2025



Mercoledì 18 giugno 2025



Domenica 22 giugno 2025

Mercoledì 25 giugno 2025

Ore 13:30 (ora italiana) | Ghana-Trinidad e Tobago - Brentford (Inghilterra) | AmichevoleOre 01:30 (ora italiana) | Curacao-Santa Lucia - Willemstad (Curacao) | Qualificazione MondialiOre 18:00 | Austria U21-Lettonia U21 - Wiener Neustadt (Austria) | AmichevoleOre 18:00 | Austria U21-Ungheria U21 - Wiener Neustadt (Austria) | AmichevoleOre 00:00 (ora italiana) | Haiti-Curacao - Oranjestad (Aruba) | Qualificazione MondialiOre 21:00 | Italia U21-Romania U21 - Trnava (Slovacchia) | Europei U21Ore 21:00 | Slovacchia U21-Italia U21 - Trnava (Slovacchia) | Europei U21Ore 21:00 | Spagna U21-Italia U21 - Trnava (Slovacchia) | Europei U21Ore 02:15 (ora italiana) | Curacao-El Salvador - San José (Stati Uniti) | CONCACAF Gold CupOre 01:00 (ora italiana) | Curacao-Canada - Houston (Stati Uniti) | CONCACAF Gold CupOre 04:00 (ora italiana) | Honduras-Curacao - San José (Stati Uniti) | CONCACAF Gold Cup