Juventus, chi sono i giocatori della Next Gen in lista per il Mondiale per Club

Gil Puche, Anghelè e non solo: chi è già stato in prima squadra

Turco e Cudrig, la prima volta con i grandi

La Juventus ha presentato la lista per il Mondiale per Club. Nell'elenco del club bianconero ci sono 35 giocatori, tra cui anche Gleison Bremer e Arek Milik , che sono stati alle prese con lunghi infortuni nella stagione appena conclusa. La giornata di oggi è stata molto importante anche per Igor Tudor, che è vicino all'accordo con il club bianconero per il rinnovo fino al 2027 Insomma, è tutto pronto per la partenza per gli Stati Uniti, con diversi giocatori inseriti nella lista, alcuni per la prima volta con i grandi. Sono infatti presenti ben nove giocatori dalla, segno di quanto la Juve voglia puntare sui giovani, come dichiarato dal direttore generalenella sua conferenza stampa di presentazione.Da Gil Puche ad Anghelè, che hanno già ricevuto alcune chiamate con la prima squadra, ai debuttanti Turco e Cudrig, ma non solo: Tudor ha scelto diversi profili per la lista del Mondiale per Club.Come anticipato, alcuni dei giocatori della Next Gen nella lista del Mondiale per Club non stanno vivendo la loro prima esperienza coi grandi.ha vissuto una stagione di grande crescita, collezionando presenze con la Primavera, prima di diventare un punto fermo della squadra di Brambilla e di avvicinarsi più volte alla prima squadra, sia con Thiago Motta sia con Tudor.Discorso diverso per, che non ha giocato la sua miglior annata, ma ha esordito in Serie A: era il 26 agosto 2024, quando la Juventus sconfiggeva il Verona 3-0 e l'attaccante classe 2005 entrava all'85' al posto di Andrea Cambiaso.Tra i giocatori che sono stati convocati in prima squadra, ma senza esordire, troviamo anche il giovane portiere, chiamato dopo l'infortunio di Perin. Un altro portiere,, ha già vissuto esperienze in prima squadra: il classe 2002 è stato convocato diverse volte a partire dalla stagione 2020/21, con 8 convocazioni.Ancheè stato in panchina nel match di Coppa Italia contro l'Empoli: l'attaccante ex Feralpisalò è stato fra i giocatori più in forma dal suo arrivo a gennaio.Nella scorsa stagione l'attaccante bianconeroera stato convocato da Allegri per il match contro l'Atalanta, ma senza scendere in campo. Infine, un altro giocatore che si è già avvicinato alla prima squadra è, centrocampista classe 2005 convocato da Thiago Motta per i match contro Lecce e Bologna.Tra i giocatori inseriti nella lista del Mondiale per Club, però, c'è anche chi non ha mai vissuto la prima convocazione con i grandi., terzino classe 2005, è nella lista della Juventus: originario di Padova, in questa stagione ha collezionato 13 presenze con la Next Gen, oltre a 4 gare giocate con l'Under 20., invece, è stato uno dei punti fermi di Massimo Brambilla. Dopo una stagione in prestito al Perugia, l'esterno ha giocato, segnando 4 goal e fornendo 3 assist. Insomma, tra prime volte e ulteriori conferme, la seconda squadra bianconera si conferma una grandissima risorsa anche per la prima squadra, e chissà che non possa arrivare l'esordio per qualcuno dei giovani inseriti in lista.





