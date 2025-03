Quante partite giocano i nazionali della Juventus? L'elenco completo

Getty Images

La Juventus si ferma, o almeno, parte dei suoi giocatori lo fa. Con la pausa nazionali, molti bianconeri hanno lasciato la Continassa per raggiungere i propri compagni nei rispettivi ritiri per gli impegni di questa settimana. Nel frattempo, continuano comunque gli allenamenti a Torino, soprattutto in un momentoper la Juve.Come anticipato, diversi giocatori sono impegnati con le proprie Nazionali, a partire dalle giovanili fino alla prima squadra. Per quanto riguarda gli uomini di Thiago Motta, sarannodurante la sosta di marzo, con diverse occasioni da non perdere.

Le partite in Nazionale dei giocatori della Juventus

Sono stati convocati anche: entrambi non hanno ancora recuperato al 100% dai rispettivi infortuni, soprattutto il terzino italiano, che verrà comunque valutato nei prossimi giorni dallo staff medico della Nazionale.

Mercoledì 19 marzo

Montenegro – Slovacchia U19 (Adzic)

Svezia – Belgio U21 (Mbangula)

Croazia – Francia (Kolo Muani)

Austria – Serbia (Vlahovic)

Olanda – Spagna (Koopmeiners)

Turchia – Ungheria (Yildiz)

Danimarca – Portogallo (Conceicao, Renato Veiga)

Italia – Germania (Gatti, Cambiaso)

USA – Panama (Weah, McKennie)

Uruguay – Argentina (notte italiana) (Nico Gonzalez)

Polonia – Montenegro U19 (Adzic)

Galles – Svezia U21 (Rouhi)

Belgio – Andorra U21 (Mbangula)

Francia – Croazia (Kolo Muani)

Serbia – Austria (Vlahovic)

Spagna – Olanda (Koopmeiners)

Ungheria – Turchia (Yildiz)

Portogallo – Danimarca (Conceicao, Renato Veiga)

Germania – Italia (Gatti, Cambiaso)

Georgia – Montenegro U19 (Adzic)