Come sono andate le partite dei nazionali della Juventus?

È stata una serata di impegni per diversi giocatori impegnati con le Nazionali della Juventus. Sono partiti in 14 bianconeri per i rispettivi impegni, e questa sera sono scesi in campo diversi di loro per aiutare le rispettive squadre. Il primo è stato che ha vinto con la sua Turchia , contribuendo alla permanenza nella Lega A.Chi invece non è stato convocato per la prima partita è, che ha visto i compagni azzurri dalla tribuna. Spalletti, però, ha confermato in conferenza stampa che le sue condizioni sono migliorate e dunque il recupero per la partita di ritorno non sembra un'ipotesi lontana. Oltre a lui, anchenon sono scesi in campo questa sera.

Kolo Muani e Vlahovic: i due attaccanti titolari

Una manciata di minuti per Koop e Veiga

Partendo dal reparto offensivo, siasiasono partiti dal primo minuto. Il francese ha giocato fino al 64', quando ha lasciato il posto a Barcola. La Francia ha subìto una brutta sconfitta a opera della Croazia, che ha trovato un successo importante con i goal di Budimir e Perisic, entrambi nel primo tempo.Dall'altra parte, invece,ha sorriso a metà: la Serbia ha pareggiato 1-1 e l'attaccante bianconero è stato in campo per tutti i 90 minuti, ma senza segnare. Al goal dell'austriaco Gregoritsch ha risposto un altro giocatore della Serie A, Lazarnon sono scesi in campo dall'inizio, ma sono entrati a partita in corso. L'olandese ha giocato poco meno di venti minuti, entrando al posto di De Jong al 73'. Gli oranje si sono però fatti riprendere all'ultimo minuto dalla Spagna, con cui ha esordito l'ex Juventus Dean Huijsen Renato Veiga ha giocato invece un quarto d'ora, non riuscendo però a evitare la sconfitta. Il Portogallo è uscito infatti piegato di misura, con la Danimarca che ha festeggiato grazie alla rete di