Come sono andati i giocatori della Juventus in Nazionale?

AFP via Getty Images

La pausa Nazionali è ormai terminata, e nella giornata di domani i giocatori della Juventus torneranno in campo per allenarsi verso la sfida contro il Genoa.avrà dunque a disposizione l'intero gruppo per la prima volta, dopo i primi due allenamenti alla guida della Juve.In questa sosta sono stati impegnati diversi giocatori, anche se non tutti hanno avuto l'opportunità di scendere in campo:è dovuto tornare in anticipo dal ritiro di Appiano Gentile a causa del problema alla caviglia, e oggi si è allenato ancora a parte Diversi giocatori sono stati protagonisti, comecon il goal straordinario segnato su punizione, ma anche Vlahovic, tornato a segnare con la Serbia dopo quasi due anni. Parentesi sfortunata per Nico Gonzalez, che ha giocato appena 21 minuti nella sfida con l'Uruguay, prima di essere espulso al 95' per un brutto fallo.

Juventus, il riepilogo della pausa Nazionali