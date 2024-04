Juve, i giocatori in 'scadenza'

La situazione di incertezza che sta tenendo banco in casanon riguarda più, ora, il solo Massimiliano. I punti di domanda, che di certo non aiutano un ambiente già provato nel recente passato dai monsoni della giustizia ordinaria e sportiva che hanno messo a dura prova lo spogliatoio, interessano anche la squadra, dove sono diversi i giocatori in bilico per via dei rispettivi contratti, sui quali si deve ancora fare chiarezza.Se Adriene Danieledovrebbero salutare nel prossimo futuro, almeno stando alla deadline che si legge sui loro accordi con la Juventus, altri bianconeri sono in scadenza nel 2025, una data non così lontana che impone riflessioni sul breve termine: anche perché tra di loro ci sono elementi di peso come i tre portieri, Federico, Weston, a cui si aggiungono Moise, Mattiae Samuel. Chiaro che, come scrive Tuttosport, questa situazione di stallo non può certo generare energie positive, perché anche nel calcio le basi per esprimersi al meglio sono le certezze.