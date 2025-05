Juventus, tutti i giocatori convocati dalle Nazionali

MARCELO ENDELLI

I giocatori della Juventus convocati in Nazionale

La Juventus, tramite il proprio sito ufficiale, riepiloga gli impegni dei propri giocatori convocati dalle rispettive Nazionali.Con il campionato di Serie A concluso lo scorso weekend e il Mondiale per Club ormai alle porte - a cui laprenderà parte dal prossimo 19 giugno con il primo impegno ufficiale nel match contro l’Al Ain - sono dieci i giocatori della Prima Squadra bianconera che hanno ricevuto la convocazione da parte della selezione nazionale del proprio Paese.Scopriamo insieme le date e tutti gli appuntamenti in programma nei prossimi giorni.

Il calendario delle partite





Giovedì 5 giugno

Ore 21:00 | Germania-Portogallo, semifinale UEFA Nations League

Ore 21:00 | Spagna-Francia, semifinale UEFA Nations League





Venerdì 6 giugno

Ore 03:00 | Cile-Argentina, qualificazione Mondiali di calcio 2026

Ore 20:45 | Norvegia-Italia, qualificazione Mondiali di calcio 2026

Ore 20:45 | Repubblica Ceca-Montenegro, qualificazioni Mondiali di calcio 2026





Sabato 7 giugno

Ore 20:45 | Albania-Serbia, qualificazione Mondiali di calcio 2026

Ore 21:30 | USA-Turchia, gara amichevole



Domenica 8 giugno

TBD | Portogallo e Francia impegnate nelle finali di Nations League



Lunedì 9 giugno

Ore 20:00 | Montenegro-Armenia, gara amichevole

Ore 20:45 | Italia-Moldova, qualificazione Mondiali di calcio 2026



Martedì 10 giugno

Ore 16:30 | Croazia U21-Svezia U21, gara amichevole

Ore 20:45 | Serbia-Andorra, qualificazione Mondiali di calcio 2026



Mercoledì 11 giugno

Ore 2:00 | Argentina-Colombia, qualificazione Mondiali di calcio 2026

Ore 2:30 | Messico-Turchia, gara amichevole

- La nazionale sudamericana, al primo posto nel girone a 10 squadre di qualificazione ai Mondiali 2026, affronterà la doppia sfida contro il Cile in trasferta e poi contro la Colombia in casa.- Super semifinale di Nations League per la Francia che affronterà la Spagna e poi, in base agli incroci dei risultati, se la vedrà contro il Portogallo o la Germania.- Doppia sfida fondamentale nella corsa verso la Coppa del Mondo 2026 per gli Azzurri, prima in trasferta contro la Norvegia e poi in casa contro la Moldova.- Gara di qualificazione ai Mondiali 2026 per la squadra balcanica che affronterà la Repubblica Ceca, prima di disputare poi un’amichevole contro l’Armenia.- Semifinale di Nations League contro la Germania in programma per il Portogallo, che poi in base agli incroci dei risultati sfiderà successivamente anche una tra Francia e Spagna.- Doppia sfida di qualificazione ai Mondiali 2026 anche per la Serbia, che affronterà Albania e Andorra in un doppio incrocio in cui andare a caccia di punti importanti per inseguire la qualificazione alla competizione statunitense del prossimo anno.- Gara amichevole anche per la Svezia U21 di Jonas Rouhi che affronterà in trasferta la Croazia.- Due amichevoli attendono la Turchia di Kenan Yildiz, impegnato negli Stati Uniti con la propria Nazionale per le sfide contro gli Stati Uniti e contro il Messico.