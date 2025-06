Juventus, i big non si toccano ma servono altre cessioni: tutti i sacrificabili

Perché la Juventus non venderà i big

È la notizia del giorno , ma se ne parlerà sicuramente a lungo: laè pronta a cedere"in blocco" al Nottingham Forest per un totale di 23 milioni di euro, una cifra relativamente bassa considerando le dinamiche attuali del calciomercato ma che si può spiegare considerando la strategia del club bianconero in questa fase, come ci ha perfettamente chiarito poco fa Andrea Ajello Del resto, come è stato sottolineato a più riprese di recente, anche dallo stesso Igor Tudor che sembra aver trovato la giusta unità d'intenti con la proprietà, la Juve ha assunto una linea chiara per questa estate, che si preannuncia (ancora) molto calda sul fronte delle trattative in uscita e in entrata: non si venderà nessun big , e dunque almeno in questo senso non si assisterà a nessuna rivoluzione. Per ripartire e tornare finalmente competitiva, la Vecchia Signora deve e vuole appoggiarsi ai suoi pilastri, ai suoi punti di riferimento tecnici, evitando dunque sacrifici che magari aiuterebbero pure il bilancio ma toglierebbero a squadra e tecnico importanti certezze.

Juventus, i giocatori cedibili

Ma allora, se la linea rimarrà questa e la società dovrà comunque ipotizzare altri addii per incassare un tesoretto da reinvestire sul mercato, chi potrebbero essere i principali indiziati alla cessione oltre a Weah e Mbangula? Partendo dagli estremi della difesa, un nome caldo in questo senso è quello di, sotto contratto fino al 2027, propenso a lasciare la Juventus dopo tanti anni da "secondo" per giocarsi finalmente, a 32 anni, la chance di un posto da titolare altrove, come effettivamente meriterebbe avendo sempre dimostrato grande affidabilità e professionalità.Guardando poco davanti alla porta, due elementi che aiuterebbero la Juventus a fare cassa sono sicuramente: il primo, dopo essere finito nel mirino di alcune big, ha rinnovato di recente fino al 2030, ma non è escluso che possa comunque partire qualora arrivasse per lui un'offerta importante; il secondo, invece, ha trovato pochissimo spazio in stagione (appena 361 minuti in 8 presenze), pur essendo stato inserito stabilmente in Prima squadra, e come Mbangula potrebbe pure regalare al club un'interessante plusvalenza. Discorso un po' diverso - ma non nella sostanza - per, che non ha convinto fino in fondo da quando è approdato alla Continassa a gennaio, come colpo last minute di Cristiano Giuntoli, ed è sostanzialmente "in vetrina", per usare un eufemismo: in sintesi, anche nel suo caso, la Juve non si opporrebbe alla cessione di fronte a una proposta allettante, magari dalla Premier League dove qualcuno lo sta ancora osservando.C'è poi un altro grande tema, quello di, potenziale pezzo pregiato del mercato estivo e a sua volta sacrificabile, dopo una stagione che definire deludente è poco: stando ai dati Transfermarkt il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro, una cifra che farebbe sicuramente felice la Vecchia Signora e che potrebbe essere sfruttata per un altro colpo importante. Passando all'attacco, dove c'è unsempre più intoccabile, tutto ruota intorno a, che rientra forse più di chiunque altro sotto l'etichetta dei "cedibili": il serbo, in realtà, è proprio in cima a questa lista, se non altro perché l'estate in corso rappresenta l'ultimo momento utile per la Juventus per guadagnare qualcosa dal suo addio - intendiamoci, la cifra sarà comunque nettamente inferiore all'investimento effettuato per lui - e risparmiare sul suo lauto ingaggio.Occhio poi anche ad, che nell'ultimo anno non ha mai visto il campo,, intorno al quale nei giorni scorsi si sono scatenate alcune voci considerando il poco spazio trovato finora al Mondiale per Club con Igor Tudor, legato alla Juventus fino al 2029. Inevitabile infine, per chiudere la carrellata dei cedibili, pensare anche ai vari, esuberi bianconeri che però non sarà semplicissimo piazzare, ma che alla Juve garantirebbero un altro tesoretto non da poco.





