La Juve vuole chiudere al meglio (e con qualche trofeo) la stagione 2019/20, stagione complicata per definizione dal cambio di allenatore ma ora anche dall'emergenza coronavirus che ha alterato il lavoro sul campo di Maurizio Sarri e costringerà la Juventus a giocare partite cruciali per la stagione a porte chiuse. La società però guarda già avanti. La prossima stagione inizierà alla Continassa con almeno tre volti nuovi: Luca Pellegrini e Cristian Romero, di ritorno dai prestiti a Cagliari e Genoa, oltre a Dejan Kulusevski, prelevato dall'Atalanta per 44 milioni di euro tra bonus e parte fissa. E questo è solo l'inizio.