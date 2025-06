Juventus, già pronta l'alternativa se parte Cambiaso? La situazione

Getty Images

Andrea Cambiaso è stato uno dei grandi interrogativi della scorsa stagione. Il terzino classe 2000 aveva cominciato molto bene, partendo tra i favoriti nelle gerarchie di, giocando sia come esterno di difesa, sia sulla linea della trequarti insieme a. Le prestazioni della prima parte dell'anno lasciavano davvero presagire un futuro al centro della Juve, con goal e giocate convincenti.A gennaio, poi, le tante voci sultra il mercato e gli infortuni alla caviglia, la seconda parte di stagione per Cambiaso è stata davvero complicata. Il suo apporto in campo è stato spesso insufficiente, con gare molto opache, soprattutto per quello che aveva fatto vedere in precedenza. Proprio per questo, il suo nome non è mai davvero scomparso dai radar, e anche italiani, tra cui il Milan.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, inoltre, la Juventus starebbe già pensando ad alcune idee nel caso in cui Cambiaso dovesse partire. Ai bianconeri piace sempre, esterno della Fiorentina ma occhio anche alle situazioni di, terzino del Girona.Uno degli ultimi nomi, inoltre, sarebbe quello di, che nel Palmeiras è uno dei riferimenti del 3-4-2-1 del club brasiliano, lo stesso modulo utilizzato da Tudor.