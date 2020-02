La Juventus inizia a studiare le mosse per la prossima estate. Nel calcio moderno il calciomercato dura tutta la stagione e i direttori sportivi devono essere bravi e capaci a sfruttare le occasioni più giuste. Ecco perchè la Juventus avrebbe già deciso una cessione per monetizzare nella finestra di mercato estiva. Si tratta del difensore Daniele Rugani che con tutta probabilità andrà via nel calciomercato di giugno. Il rapporto con i bianconeri rimane comunque buono, ma Rugani vuole avere più spazio e in estate potrebbe dare l'addio alla Juve.