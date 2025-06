Juventus, già 9 goal al Mondiale: il confronto con il recente passato

AFP via Getty Images

Mondiale per Club Juventus: il dato sui goal

È unavotata all'attacco, almeno a guardare i numeri, quella vista finora alnegli Stati Uniti, nelle due gare contro Al-Ain e Wydad Casablanca.Ad oggi, infatti, solo il(12) ha segnato più reti della squadra bianconera, già a quota nove dopo la manita nella sfida di esordio e il poker in quella di ieri. Il dato fa ancora più impressione se è vero che la Vecchia Signora ha realizzato 14 reti nelle ultime quattro partite tra tutte le competizioni, esattamente quante ne aveva realizzate nelle 14 gare precedenti.

Dal 2024/25, inoltre, questa è solo la seconda volta che i bianconeri hanno vinto quattro partite di fila tra tutte le competizioni, dopo lo scorso febbraio, e hanno segnato almeno tre goal in tre match di fila per la prima volta dal gennaio 2024 (in quel caso contro Frosinone in Coppa Italia, più Sassuolo e Lecce in Serie A). Sicuramente un buon punto di (ri)partenza dopo una stagione difficile, conclusa comunque con la qualificazione alla prossima Champions League.