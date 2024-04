Non la miglior partita per Dusan Vlahovic, che ha avuto due grandi chance nel corso del primo tempo senza riuscire a trovare il gol. Complice anche una grande parata di Milinkovic Savic. La gara dell'attaccante serbo è durata poco più di 70 minuti, quando poi è stato sostituto da Moise Kean. Problema fisico? Probabilmente una scelta tecnica, anche se l'attaccante bianconero è stato ripreso mentre applicava del ghiaccio sulla spalla in panchina. Non sembra comunque nulla di grave o preoccupante per Vlahovic.