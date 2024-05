Un gesto speciale quello del centrocampista della Juventus Weston McKennie. Il giocatore americano infatti negli scorsi giorni è stato al campo del Chisola Calcio, Weston ha voluto complimentarsi con la squadra che farà i playoff per andare in Serie C. Di seguito l'immagine pubblicata dallo stesso club tramite i propri profili social per ringraziare il centrocampista della Juventus per il gesto.