Juventus, occhi anche sulla gestione di Yildiz: perché Motta lo sostituisce sempre? I numeri

AFP via Getty Images



Tutte le partite, ma mai fino alla fine

Kenanè una delle rivelazioni della Juventus in questa stagione, un talento che ha conquistato il pubblico e la fiducia di Thiago Motta. Eppure, nonostante il suo ruolo centrale, il giovane turco è anche il giocatore più sostituito della rosa. Un dato che potrebbe sorprendere, ma che trova spiegazioni ben precise sia dal punto di vista fisico che tattico.Yildiz è l’unico giocatore dellaad aver preso parte a tutte le 35 partite stagionali, un dato che sottolinea la sua importanza nello scacchiere bianconero. Tuttavia, nelle 29 gare in cui è partito da titolare, per ben 17 volte è stato sostituito prima del 90’., ma che nel 2025 si è accentuata: nelle ultime sette partite, è rimasto negli spogliatoi all’intervallo in due occasioni e per altre tre è stato richiamato in panchina a meno di mezz’ora dalla fine.



Fatica fisica e gestione dei carichi



L'importanza delle alternative dalla panchina



I cambi hanno pagato: i numeri lo dimostrano

La domanda sorge spontanea: perché Thiago Motta lo sostituisce così spesso?Il primo motivo è legato all’usura di un ragazzo di appena 19 anni che sta affrontando la sua prima stagione da protagonista assoluto. Rispetto all'anno scorso, quando aveva collezionato solo 1.086 minuti con la prima squadra (escludendo la Next Gen), ora ha già giocato 2.437 minuti. Un carico più che raddoppiato in pochi mesi, che inevitabilmente ha inciso sulle sue prestazioni.. Una scelta quasi obbligata per evitare che il suo talento si spenga sotto il peso della stanchezza.Oltre al discorso fisico, c’è anche una motivazione tattica.In alcuni casi, come contro l'Aston Villa a Birmingham, Motta aveva appena 14 giocatori di movimento a disposizione.Ora che l’infermeria si è svuotata e il tecnico bianconero può contare su più cambi, le rotazioni sugli esterni sono diventate più frequenti, come già accadeva ai tempi del Bologna. Questo, unito a un periodo meno brillante di Yildiz, ha portato Motta a puntare su altre soluzioni durante le partite.Un altro fattore determinante è l'impatto dei sostituti.Questo dimostra come le scelte di Motta abbiano avuto un riscontro concreto in termini di risultati.L’andamento della stagione suggerisce che Yildiz continuerà a essere un punto fermo per la Juventus, ma con una gestione più attenta dei suoi minuti in campo. La sua qualità e il suo talento restano fuori discussione, ma la sua crescita dovrà passare anche attraverso una corretta amministrazione delle energie e una maggiore capacità di incidere nei momenti chiave.