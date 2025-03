Yildiz, il ritorno al goal vale un nuovo record: il dato

2025 Getty Images

La Juventus torna alla vittoria nel momento in cui era più necessario. La prima di Tudor è stata come un grande sospiro di sollievo dopo tanti, troppi sospiri amari . I bianconeri hanno vinto 1-0, e non è stato un successo totalmente dominante, anzi. Come ha ribadito lo stesso allenatore, c'è da lavorare e si continuerà a farlo.Intanto, i tre punti sono arrivati insieme a tante risposte. E la più importante arriva direttamente dal match-winner,. Il numero 10 della Juve è ritornato al goal dopo più di due mesi e quattordici partite, infatti l'ultima rete era arrivata nel derby della Mole.

Il record di Yildiz in Juventus-Genoa

Il classe 2005 è tornato titolare - dopo 90 minuti in panchina con la Fiorentina - e lo ha fatto in un nuovo ruolo: chissà che non possa essere la svolta per quest'ultima parte di stagione. Intanto, Yildiz hagrazie alla sua rete contro il Genoa.Con il suo goal nella gara contro i rossoblù, Yildiz ha raggiunto Moise Kean come giocatorenell'era della Serie A a tre punti. Il turco ha infatti trovato il suo settimo goal in bianconero, e punta a ripetersi presto.