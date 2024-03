Juve Genoa, i convocati di Allegri

I CONVOCATI

1 Szczesny

2 De Sciglio

3 Bremer

4 Gatti

5 Locatelli

6 Danilo

7 Chiesa

9 Vlahovic

11 Kostic

12 Alex Sandro

15 Yildiz

16 McKennie

17 Iling-Junior

18 Kean

20 Miretti

22 Weah

23 Pinsoglio

24 Rugani

25 Rabiot

27 Cambiaso

33 Djalo

36 Perin

41 Nicolussi Caviglia

47 Nonge Boende

Verso Juventus-Genoa di domani , il club bianconero ha comunicato la lista dei convocati.Da Juventus.com:Match all'ora di pranzo per la Juventus, che domenca 17 marzo alle 12.30 ospita il Genoa all'Allianz Stadium.Di seguito la lista dei convocati diramata da Massimiliano Allegri.Non sarà della partita Arkadiusz Milik , che nel corso dell'allenamento di ieri, ha riportato un problema muscolare alla coscia sinistra. Questa mattina è stato sottoposto ad esami strumentali presso il J|Medical che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell'adduttore lungo.Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e verrà sottoposto a nuovi accertamenti tra 10-15 giorni.La lista:Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.