Juventus-Genoa, ufficiale data e orario: quando si gioca

La Lega Serie A ha ufficializzato data e orario della sfida tra, valida per la trentesima giornata di campionato.Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre, con la Juventus che cercherà di consolidare la propria posizione in classifica nella volata finale del campionato, mentre il Genoa proverà a strappare punti preziosi in ottica salvezza o per un possibile piazzamento europeo, a seconda dell’andamento della stagione.La partita sarà un crocevia fondamentale per la Juventus, che a quel punto della stagione potrebbe essere ancora in lotta per il titolo o per un posto in Champions League. Il tecnico Thiago Motta dovrà preparare al meglio i suoi uomini per affrontare una squadra sempre ostica come il Genoa, capace di mettere in difficoltà anche le big del campionato.

L’Allianz Stadium sarà come sempre il teatro di un grande spettacolo, con i tifosi bianconeri pronti a sostenere la squadra nella fase più calda della stagione. L’appuntamento è quindi fissato: sabato 29 marzo alle ore 18:00, quando Juventus e Genoa si daranno battaglia per tre punti pesantissimi in Serie A.