La Juventus ospita il Genoa per la 30^ giornata di Serie A. Una partita da cui passa anche la lotta per il 4° posto, alias qualificazione alla prossima Champions League, che è diventato ormai l'obiettivo stagionale della squadra di Pirlo. Un match da seguire con attenzione, a partire dalle immagini provenienti dal prepartita dell'Allianz Stadium. Dalle immagini dello stadio fino all'ingresso delle squadre e ai giocatori in campo per il riscaldamento pre-match.

Qui di seguito, in continuo aggiornamento, che immagini che arrivano dalla casa della Juve!