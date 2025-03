Juventus-Genoa, Tudor promosso: 'Non lascia mai sola la squadra'

AFP or licensors

Juventus-Genoa, pagella Tudor

Buona la prima per, che come successo un anno fa all'esordio sulla panchina della Lazio, vince 1-0 e parte bene la nuova avventura. La Juventus supera il Genoa e ritrova un successo dopo le ultime disfatte. Il tecnico croato ha saputo subito dare qualcosa ai giocatori, a livello di atteggiamento ma anche modificando tatticamente la squadra in campo.Tudor è stato promosso dai quotidiani dopo la vittoria contro il Genoa anche se con voti differenti. "Primum vincere, poi si vedrà. La Juventus non incanta però vince, nelle ultime settimane subiva batoste, il passo in avanti c'è stato", scrive la Gazzetta dello Sport che dà 6,5 in pagella all'allenatore.

Mezzo voto in più per il Corriere della Sera (7) che commenta: "Mica facile dare anche solo un minimo di imprinting in tre giorni a una squadra dimezzata, ma già si vedono fisicità e aggressività, e con il suo recupero di palla lampo, a bordocampo, per la rimessa laterale, avvia l'azione del goal". Solo 6 invece per Repubblica."Accolto con uno striscione dalla curva “Bentornato a casa Igor”, riporta l’entusiasmo e il Dna bianconero. Meno possesso palla, più verticalizzazioni e aggressività. Si becca un cartellino giallo per aver oltrepassato l’area tecnica e dà il via all’azione del gol", il commento di Tuttosport che assegna 7 al tecnico in pagella.Di come ha vissuto la partita ne parla sempre la Gazzetta dello Sport: "Nel pre partita Tudor non ha mai lasciato sola la sua squadra. Dagli spogliatoi al campo, lì a un passo da tutti, in mezzo al campo, durante il riscaldamento che ha osservato da vicino. . Durante la gara Tudor è indemoniato, urla, si muove, guida i movimenti dei suoi e li incoraggia quando qualcosa non va".