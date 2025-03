Getty Images

Juventus-Genoa, Tudor ha lavorato sulle palle inattive

2 ore fa



Da Juventus.com:



Vigilia di Serie A in campo per la Juventus che nel pomeriggio di oggi – venerdì 28 marzo 2025 – ha ultimato la preparazione in vista della sfida contro il Genoa. Quella contro i liguri sarà la prima partita per Igor Tudor da allenatore della Prima Squadra Maschile.



Venendo al lavoro odierno svolto al Training Center, la seduta è stata dedicata alla tattica e a situazioni di gioco su palla inattiva in vista della gara contro il Genoa.



Domani, come detto, i bianconeri ospiteranno la formazione allenata da Patrick Vieira all'Allianz Stadium in occasione della trentesima giornata di campionato. Fischio d'inizio fissato alle ore 18:00.