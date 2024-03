Così è, se vi pare. E se pare pure alla dirigenza.Che non ha bisogno neanche di strafare per garantirsi un secondo tempo di tempo di tentativi, magari all'arrembaggio.E' tutto nella parata di Szczesny e nel contropiede sciupato da Vlahovic a fine primo tempo. Ma così è, se vi pare, e così è ormai un po' di settimane. E' da Juve-Empoli che qualcosa è cambiato, e certamente in negativo.Con il Genoa, solo l'ennesima copia di una Juve ferma a due tiri in porta e uno solo realmente pericoloso. A proposito: il più lucido da quel punto di vista sembra proprio Gatti. Fa riflettere.