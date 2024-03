Il primo tempo di Juventus-Genoa finisce 0-0 (QUI i top e flop)ma soprattutto con i fischi dell'Allianz Stadium dopo 45 minuti complicati per la squadra di. Pochissime le occasioni pericolose, tantissimi gli errori da parte un po' di tutti i giocatori.A dimostrazione delle difficoltà bianconere, al termine del primo tempo sono arrivati i fischi da parte dei tifosi. Non da tutti però, perché come già successo contro l'Atalanta, c'è stata una spaccatura tra i vari settori dello Stadium, con la curva sud contraria ai fischi. "Pubblico di merda, voi siete un pubblico di merda" il coro rivolto dai tifosi più caldi nei confronti degli altri sostenitori.