Juventus-Genoa, torna la rete inviolata: da quanto i bianconeri non subivano zero goal

La Juventus torna a vincere, e lo fa in una gara che aveva messo tante pressioni. L'esordio di il ritorno all'Allianz Stadium dopo le ultime due disfatte , la prima rivoluzione tattica: insomma, alla vigilia c'era tanta carne al fuoco, e la vittoria era ciò che contava (e conta) di più.Se da un lato c'erano tanti dubbi, dall'altro la Juve di Tudor ha saputo rispondere a tutti questi, ma con altrettante sfumature. C'è chi ha convinto, comeche si è preso sulle spalle la squadra da migliore in campo, e c'è chi - per citare l'allenatore bianconero - "non è in un grande momento e va recuperato":non è riuscito ancora una volta a incidere.

C'è però anche un'altra nota positiva, e arriva dalla retroguardia: la Juventus ha mantenuto la porta inviolata, tornando a non subire goal dopo le due sconfitte pesantissime con Atalanta e Fiorentina. L'ultima volta che i bianconeri erano rimasti con la rete inviolata era stato contro il Verona, proprio prima del doppio tracollo da 7 reti in due gare. Merito senza dubbio della linea, con il salvataggio provvidenziale di(poi uscito per infortunio), ma anche gli interventi di Di Gregorio sono stati decisivi. La prima partita è andata, ma serve continuare a lavorare.