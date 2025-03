Juventus-Genoa, le PROBABILI FORMAZIONI e dove vederla

Sabato 29 marzo segna un nuovo capitolo per la Juventus , che affronterà ilall’Allianz Stadium sotto la guida di Igor Tudor . Dopo l’esonero di, i bianconeri cercano un rilancio immediato per lasciarsi alle spalle le difficoltà delle ultime settimane. L’obiettivo è chiaro: vincere e iniziare al meglio il nuovo corso.L’arrivo di Tudor porta inevitabilmente a cambiamenti nella formazione e nell’approccio tattico. Il tecnico croato avrà a disposizione due mesi per dimostrare di meritare la conferma per la stagione 2025/2026. In queste settimane, i giocatori dovranno adattarsi alle nuove idee e ai possibili cambi di ruolo imposti dal nuovo allenatore.

Juve-Genoa, dove vederla in tv e streaming

Diretta TV

Streaming

Juve-Genoa, le probabili formazioni

Per il match contro il Genoa, restano ancora alcuni dubbi di formazione. Due ballottaggi sono aperti e potrebbero determinare l’assetto della squadra in campo. Tudor dovrà scegliere la migliore soluzione per cominciare la sua avventura con il piede giusto e riportare entusiasmo tra i tifosi.Juventus-Genoa sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per seguire la partita in televisione, sarà necessario scaricare l’app su un dispositivo compatibile, come smart TV, Amazon Fire Stick, Google Chromecast, console PlayStation e Xbox, o tramite il TIMVISION Box.Gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto "Zona DAZN" potranno vedere il match anche sul canale 214 di Sky.Per chi preferisce seguire la partita in streaming, Juventus-Genoa sarà disponibile su DAZN tramite il sito ufficiale o l’app dedicata, accessibile da smartphone, tablet e PC.Nella gallery qui sotto, le probabili formazioni di Juve-Genoa.