Laanzi. Il pareggio contro il Genoa allunga il momento negativo della squadra, reduce da una sola vittoria in otto partite. A preoccupare è stato soprattutto il primo tempo con i rossoblù mentre qualcosa di più si è visto nella seconda parte di gara. Non abbastanza però per portare a casa i tre punti che sarebbero stati fondamentali per vivere con più serenità il finale di stagione.Si salvano Szczesny e Bremer mentre crolla l'attacco composto da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Anche il centrocampo non brilla. Pochissimi sufficienti in casa bianconera.