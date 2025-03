Juventus-Genoa, non è una partita qualunque per Vlahovic. Se fa goal...

Getty Images

Dusanè a un passo dal raggiungere un traguardo importante in Serie A: il serbo ha finora contribuito a 99 reti nella competizione, con 86 gol e 13 assist. Il prossimo contributo offensivo gli permetterà di toccare quota 100, confermando il suo ruolo di bomber di livello nel campionato italiano.Uno degli avversari preferiti dell’attaccante della Juventus è il Genoa, contro cui ha già segnato quattro volte in carriera in Serie A. L’ultimo confronto con i rossoblù, nella gara d’andata, ha visto Vlahovic protagonista con una doppietta, che rappresenta anche la sua più recente marcatura multipla nel massimo campionato italiano.

Il numero 9 bianconero sta vivendo una stagione in crescita e punta a incrementare il suo bottino personale, soprattutto in una fase cruciale della stagione per la Juventus. Contro il Genoa, il serbo avrà l’occasione di lasciare ancora una volta il segno e raggiungere un traguardo simbolico nella sua carriera in Italia.