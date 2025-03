Nico Gonzalez torna a sorridere: "Ispirato da Tudor", "Strappa applausi"

Getty Images

Juventus-Genoa è stata una partita importante. Era necessario rispondere, tornare alla serenità, e così è stato: i bianconero hanno strappato tre punti fondamentali per rimanere in corsa verso la Champions, oltre che per il morale. Ma come ha ribadito Tudor, "le emozioni sono belle, ma è più bello vincere ". E allora si deve continuare a lavorare, perché il tempo è poco ed è necessario incidere.Contro i rossoblù, la Juve ha visto tornareal centro del gioco, oltre alla vera e propria rivoluzione di Tudor: difesa a 3,trequartista (mossa azzeccata sotto ogni aspetto) eesterno a tutta fascia. Proprio l'argentino ha risposto in maniera decisamente diversa rispetto alle ultime partite, nelle quali era apparso tra i più spenti di tutta la squadra.

Le pagelle dei giornali su Nico Gonzalez

Il ruolo è cambiato, la musica deve iniziare a farlo: il primo tempo è stato molto positivo, il secondo lo ha visto calare. Insomma, la risposta è arrivata, ma siamo solo alla prima nuova pagina di Nico Gonzalez, e per risollevare la sua stagione"Con Tudor è cominciata l’era del sacrificio. Fa l’esterno a tutta fascia strappando applausi"."Ispirato dalla fiducia che gli ha dato Tudor, l’argentino si scatena con uno slalom personale: parte dalla sua metà campo e taglia tutto il campo fino alla trequarti, poi scarica per Vlahovic, pescato però in fuorigioco. Rigenerato come uomo a tutto fascia, sia in attacco sia in fase di copertura, sempre propositivo con le sue incursioni"."Parte forte, motivato dalla voglia di dimostrare chi sia sul serio Gonzalez. Nel primo spezzone è l'uomo in più, via via scivola nell'ordinario. Premiamo la buona volontà".