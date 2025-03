2025 Getty Images

Juventus-Genoa, la designazione arbitrale

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Tolfo - Dei Giudici

Quarto ufficiale: Ayroldi

VAR: Aureliano

AVAR: Meraviglia



Juventus-Genoa, la moviola

Lain uno degli anticipi della trentesima giornata di Serie A. Dopo la sosta per le Nazionali, i bianconeri riprendono il cammino in campionato davanti ai propri tifosi, in un Allianz Stadium sold out per l'occasione. E' l'esordio disulla panchina della Juventus; il tecnico croato ha infatti preso il posto di Thiago Motta, esonerato pochi giorni fa. QUI IL LIVE DI JUVE-GENOA. Per la Juventus sono in palio tre punti fondamentali nella corsa al quarto posto che significherebbe qualificarsi alla prossima edizione della Champions League mentre il Genoa vive una situazione di classifica tranquilla, al dodicesimo posto, con la zona retrocessione molto lontana. All'andata è finita 3-0 a favore dei bianconeri grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic e al gol di Francisco Conceicao. L'arbitro di Juve-Genoa è Rapuano. Di seguito la designazione completa.Di seguito la moviola di Juventus-Genoa con i principali episodi arbitrali della partita.