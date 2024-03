Il momento della Juventus



Allo stadio Allianz di Torino si terrà il lunch match della ventinovesima giornata del campionato di Serie A TIM., con i bianconeri impegnati nella sfida a distanza con il Milan per il secondo posto in classifica.La Juventus, reduce dal pareggio contronella scorsa giornata, conta 58 punti e punta a tornare alla vittoria dopo lo scivolone in classifica. Un punto d'oro contro l'Atalanta ha fatto scivolare i bianconeri al terzo posto, ma il ritorno di Vlahovic dopo la squalifica potrebbe dare nuova linfa alla squadra.Dall'altra parte, ilvive un momento di stasi in classifica dopo la sconfitta contro il Monza. Sebbene le speranze di lottare per una posizione europea siano ormai svanite, la squadra gode di un margine confortante rispetto alla zona retrocessione.La partita Juventus-Genoa si giocherà. Per gli appassionati che seguiranno l'incontro da casa, la trasmissione sarà disponibile su diversi canali TV tra cui DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.Le probabili formazioni prevedono il ritorno di Rabiot - che parte dalla panchina - e Vlahovic nella Juventus, con Kostic che potrebbe avere una chance sulla sinistra. Alcaraz è ancora fuori, mentre Milik non sarà disponibile per l'incontro. Per il Genoa, potrebbe essere il turno del ritorno dal primo minuto di Malinovskyi, con Gudmundsson e Retegui in avanti. Ekuban sarà assente, ma Haps è pronto per il rientro.