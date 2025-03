Juventus-Genoa, le PAGELLE dei giornali: 'Yildiz liberato', 'Koopmeiners si dia una mossa'

AFP or licensors

Juventus-Genoa, le PAGELLE dei giornali

Parte con una vittoria per 1-0 l'avventura di I. Un successo di misura all'Allianz Stadium contro il Genoa, fondamentale per non perdere terreno nella corsa al quarto posto e alimentare l'entusiasmo che il cambio di guida tecnica ha portato nell'ambiente. Decisivo Kenan Yildiz che con il goal bellissimo realizzato ha permesso ai bianconeri di non ripartire con un passo falso.La Juventus vista con il Genoa non è stata così convincente per qualità di gioco ma ha mostrato grande unità d'intenti, concentrazione e voglia di portare a casa il risultato, aspetti che erano mancati nelle ultime partite. E anche le prestazioni individuali sono la rappresentazione di ciò, quasi nessuna insufficienza ma anche pochi grandi voti. E' stata una squadra solida, quadrata, attenta.

La difesa convince più come reparto complessivo che nelle singole prestazioni (dove non mancano "bocciature" per i giocatori bianconeri) mentre Nico Gonzalez nel nuovo ruolo da esterno a tutta fascia divide. Vlahovic nonostante la poca incisività viene "salvato". Tudor assolutamente promosso, perché la sua squadra vince e alla fine lo fa anche meritando, pur senza brillare.