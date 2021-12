Una vittoria da grande squadra. E forse, oltre ai tre punti, era ciò di cui aveva più bisogno la Juventus in questa fredda eppure fondamentale gara contro il Genoa. Termina 2-0, all'Allianz Stadium: ha aperto un eurogol di, ha chiuso un mancino chirurgico di. Ma a brillare non sono stati i soliti noti. O meglio: sono stati anche loro. Poi però ci è voluto Chiellini, ha fatto la differenza De Ligt, nel primo tempo c'è stato un super Pellegrini.E' tornato persino Bentancur, a buoni livelli come tutto il centrocampo bianconero. E se Morata battibecca con Allegri, Dybala ha ben pensato di sfruttare l'ultima occasione per togliersi di dosso un po' di ruggini da gol. Non è ancora una schiacciasassi, ma questa sembra unadi cui potersi fidare.