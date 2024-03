La faccia didice tutto. Racconta e spiega, chiarisce soprattutto: la Juventus che non vince contro il Genoa - allo Stadium è 0-0, ancora uno stop - è la notizia peggiore che potesse arrivare. Non c'è un crollo verticale, c'è proprio l'impotenza del provarci e non riuscirci. E ora sarà dura ricominciare: un'altra settimana, anzi due, altre voci, giornali da riempire e panchine sempre più traballanti. Con una lotta Champions che si fa pure più serrata.In attesa della Roma, la Juve non sfrutta l'ennesima e facile occasione in casa: non arrivare tra le prime 4 sembra ancora complicato, ma i bianconeri ce la stanno mettendo davvero tutta.