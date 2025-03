Juventus-Genoa, la scelta su Tudor

Marco Luzzani

Questa sera segna l’inizio dell’era Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Il tecnico croato farà il suo debutto ufficiale contro il Genoa, in una sfida fondamentale per rilanciare la squadra dopo un periodo difficile.Per il suo esordio, Tudor punterà su quello che potrebbe diventare uno dei suoi uomini chiave: Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, spesso relegato ai margini con Thiago Motta, partirà dal primo minuto al centro dell’attacco bianconero. Il nuovo allenatore sembra intenzionato a restituirgli un ruolo centrale nel progetto, affidandogli il compito di trascinare la squadra con i suoi gol.

Chi, invece, inizierà dalla panchina è Kolo Muani. Il francese non sarà tra i titolari e potrebbe entrare a gara in corso per dare il suo contributo. Tudor, in questi primi giorni di lavoro, ha già dato segnali di cambiamento e il match contro il Genoa sarà il primo vero banco di prova per valutare il suo impatto sulla squadra.Con il sostegno dello Stadium, la Juventus cercherà di partire con il piede giusto sotto la guida del nuovo tecnico e ritrovare fiducia in vista del finale di stagione.