Juventus-Genoa: la MOVIOLA

90'+5 - Finisce qui, solo un punto per la Juve

90'+2 - ESPULSO Vlahovic! Il serbo protesta dopo un fallo in attacco prendendosi un giallo, che viene poi "replicato" dopo pochi istanti: la partita dell'attaccante finisce quindi prima del tempo

65' - Giallo per Vitinha, che stende Rabiot

57' - Ammonito anche Cambiaso, in ritardo su Vasquez

46' - Al via il secondo tempo

39' - Il primo ammonito del match è Danilo: giallo giusto per il brasiliano, che stende Vitinha involato verso l'area

38' - Ora è Chiesa a protestare: Spence lo atterra al limite dell'area, toccandogli la gamba. L'arbitro indica solo la bandierina del calcio d'angolo, la sensazione è che la scelta sia corretta

35' - Qualche protesta anche da parte di Vlahovic, che tenta il cross e vede il pallone sbattere sul dorso di un avversario in area: il tocco è regolare

21' - Deboli proteste di Miretti, che cade in area dopo un tentativo di dribbling. Per l'arbitro non c'è niente

8' - Si scaldano subito gli animi in campo, dopo un contrasto in area tra Retegui e Szczesny in uscita dai pali. Nel diverbio si inserisce anche Danilo, che va a muso duro con l'avversario rendendo necessario l'intervento dell'arbitro. Giua, comunque, decide per la linea "morbida", evitando di estrarre cartellini

1' - Al via il match!

È Antonioil fischietto del match train programma all'ora di pranzo di oggi (12.30) all'Allianz Stadium. Designati per completare la squadra arbitrale di una partita molto importante soprattutto per i bianconeri, che hanno bisogno di tornare alla vittoria per lasciarsi alle spalle il periodo di crisi, gli assistenti Marco Bresmes ed Eugenio Scarpa, oltre a Marco Di Bello come quarto ufficiale. Al Var Gianluca Aureliano con Marco Guida Avar.