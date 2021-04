La Juventus mette in cascina 3 punti importanti per la qualificazione in Champions League, battendo 3-1 il Genoa all'Allianz Stadium. Buona direzione di gara per l'arbitro Marco Di Bello: il tocco di Scamacca su De Ligt nella rete genoana sembra più una dinamica "di mestiere" che un fallo vero e proprio.

Qui di seguito tutti i principali episodi arbitrali di Juve-Genoa in tempo reale (QUI invece la cronaca del match)

82' - La Juve riporta in parità le ammonizioni: Alex Sandro si allunga per ricevere un pallone, ma finisce per atterrare Ghiglione che lo anticipa netto. Giallo per il terzino bianconero



70' - Regolare la rete di Weston McKennie appena entrato: sulla verticalizzazione di Danilo, c'è Ghiglione dal lato opposto a tenere perfettamente in gioco il texano



62' - Il Genoa supera la Juventus nel conto delle ammonizioni: capitan Criscito atterra Kulusevski che lo stava saltando netto, cartellino giallo



53' - Il Genoa fa 2-2... nel conto dei cartellini gialli! Nicolò Rovella, tre minuti dopo aver servito a Scamacca l'assist del gol genoano, è costretto al "fallo tattico" su Chiesa, che gli stava sfuggendo in campo aperto: ammonizione inevitabile per Rovella



49' - Dubbi sul gol (convalidato) di Scamacca, che sembra appoggiarsi a De Ligt (che finisce a terra) prima di colpire di testa il pallone sul corner di Rovella



38' - Un cartellino giallo anche per il Genoa: Valon Behrami ferma da dietro Rabiot con una trattenuta a centrocampo

37' - Ammonito anche Dejan Kulusevski, che ha messo giù irregolarmente Zappacosta che scappava sulla sinistra

22' - Regolare il raddoppio della Juve! Sul tiro di Chiesa respinto a mano aperta da Perin, Cristiano Ronaldo è in posizione regolare (poi CR7 prende il palo da due metri ma Morata ribadisce in rete)

20' - Prima ammonizione della partita, è per Juan Cuadrado: il terzino della Juve stoppa involontariamente col braccio sinistro il pallone calciato da Zappacosta all'ingresso dell'area di rigore. A pochi centimetri dalla beffa del rigore!

9' - Furbo Mattia Perin, che sulla pressione di Alvaro Morata si porta il pallone fuori: sarebbe corner per la Juve, ma il portiere del Genoa è "bravo" col linguaggio del corpo a far pensare che Morata l'abbia toccata. Rimessa dal fondo erroneamente accordata al Genoa