Juventus-Genoa, incubo Koopmeiners, le pagelle: 'Stranger Things parte due', 'Fischiato'

Juventus-Genoa, le pagelle di Koopmeiners



Tra le note positive di Juventus-Genoa non c'è ancora una volta tra i peggiori, anzi il peggiore dei bianconeri. L'olandese, schierato sulla trequarti, è quello visto fino ad ora a Torino, quindi mai incisivo e con la fiducia pari a zero.Una prestazione rappresentata dai voti dei quotidiani. "Neppure il cambio in panchina è riuscito a dare la scossa all’olandese. Subito il cross per Vlahovic, poi sbaglia completamente con il mancino svirgolando la palla nel secondo anello della tribuna. E non nasconde tutta la sua frustrazione. L’unica nota positiva è la rimessa da cui scaturisce il gol di Yildiz. Prestazione opaca, condita dai fischi quando viene sostituito", scrive Tuttosport (5).

Stessa insufficienza piena per la Gazzetta: "Irriconoscibile era e irriconoscibile è rimasto. Uno dei pochi a non beneficiare della scossa Tudor. Si dia una mossa, il croato non è un tecnico "comprensivo" e per il Corriere della Sera: "Stranger Things parte seconda, rimane un oggetto misterioso, e quando avrebbe la visuale del bersaglio, regala un pallone alla curva".