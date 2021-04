Juventus - Genoa 3-1

(4' Kulusevski [J], 22' Morata [J], 49' Scamacca [G], 70' McKennie [J])



JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (46' A. Sandro), De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski (68' McKennie), Bentancur, Rabiot (84' Ramsey), Chiesa (74' Arthur); Morata (68' Dybala), C. Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All. Pirlo

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi (46' Ghiglione), Rovella (63' Zajc), Badelj, Behrami (46' Pjaca), Zappacosta; Pandev (63' Shomurodov), Scamacca (70' Melegoni). A disp: Marchetti, Paleari, C. Zapata, Goldaniga, Destro, Onguene, Cassata. All. Ballardini



Arbitro: Marco Di Bello



AMMONITI Cuadrado e Kulusevski (J), Behrami, Rovella e Criscito (G), A. Sandro (J)